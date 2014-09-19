3 شهداء بانفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال في الشجاعية بغزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اخرون عصر اليوم (الجمعة) في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب على غزة في حي “الشجاعية”.

وذكرت وكالة “معا” الإخبارية أن دوي انفجار كبير وقع في حي “الشجاعية” تلاه وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة والتي قامت بنقل عدد من الشهداء والجرحى.

ومن جانبه، أكد الدكتور “أشرف القدرة” الناطق باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين في انفجار غامض وقع بعد ظهر اليوم (الجمعة).

وقال “القدرة” إن الشهداء هم “محمد رياض أبو عصر” (24 عاما) و”أيمن زياد أبو جبة” (23عاما) و”عبدالله جبريل أبو عصر” (23عاما) حيث جرى نقل جثمانيهما إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.