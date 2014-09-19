محافظ قنا يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات الحميات

قام السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة ميدانية لمستشفى الحميات بقنا، تفقد خلالها أقسام المستشفي المختلفة وأشار محافظ قنا أنه استكمالا لمنظومة تطوير قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى سيتم إنشاء دورين لمبنى الكبد الحالي وإنشاء مصعد لراحة المرضي وذلك لاستيعاب حالات المرضى المتزايدة .

كما تفقد مستشفى اليوم الواحد، والتقي بالطاقم الإداري الجديد للمستشفي، وطالبهم بضرورة التعاقد أساتذة واستشاريين للعمل في المستشفي وضرورة التعاقد مع شركات نظافة وأمن ذات سمعة طيبة وبذل كل الجهود الممكنة حتى تعود مستشفي اليوم الواحد كصرح طبي يقدم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة .

وتابع الهجان، سير العمل بمستشفي الوقف المركزي وانتقد تدنى مستوي النظافة داخل أقسام المستشفي وأكد انه سيقوم بزيارات مفاجئة لجميع المستشفيات بمراكز وقري المحافظة للوقوف علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وانضباط العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدًا أنه سيتم إحالة أي مقصر للتحقيق ومجازاته.