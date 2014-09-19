أمن الدقهلية يضبط خلية إرهابية خططت لاغتيال ضباط شرطة وتفجير محولات كهرباء

أسفرت التحقيقات وجهود البحث والتحرى لضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة للأمن الوطنى، عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 14 شخصًا، يتزعمها دكتور فى كلية طب المنصورة ومقيم بحى الجامعة منطقة قاض اليمين فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى شهدت فى الأيام الأخيرة مقتل نجل المستشار محمود السيد من قبل ملثمين مجهولين.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين المقبوض عليهم خططوا لتعطيل الدراسة واستهدفوا المنشات الشرطية وخططوا للقيام بأعمال عنف، حيث رصدت الخلية سيارات خاصة بضباط الشرطة العاملين بمديرية أمن الدقهلية والمنشآت الشرطية والقيام بأعمال تخريبية داخل الحرم الجامعى لتعطيل الدراسة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة لمكافحة الجريمة بدائرة القسم بشتى صورها كشفاً ومنعاً وتكثيف الجهود لعمل ضربات إستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية والتى تستهدف مقدرات الدولة وتنفيذاً لخطة إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالدقهلية والتى تقوم على تكوين مجموعات عمل مشتركة وأسفرت جهود البحث والتحرى لضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة للأمن الوطنى بالدقهلية إلى قيام كل من صالح إبراهيم العوضى الشافعى 51سنة أستاذ بكلية طب جامعة المنصورة ومقيم ” حى الجامعة ” دائرة قسم أول المنصورة وحاتم حازم أحمد على علام 22سنة طالب وشقيق الثانى أحمد 22سنة طالب ويقيمان 11 شارع بسيم – دائرة قسم أول المنصورةو إبراهيم السيد أحمد السيد 20سنةطالب ومقيم شارع عبدالسلام عارف – دائرة قسم أول المنصورة ومحمد عبدالمجيد إبراهيم السيد22سنة طالب ومقيم قرية ” الحواوشة ” مركز المنصورة ومحمد صلاح الدين السيد الدسوقى 29سنة حاصل على ليسانس أصول دين وعمرو محمود بدير يونس فرج 28سنة سائق و مجدى أبوالفرج على خليل 32سنةفنى مصاعدوإبراهيم أحمد لطفى البهنسى 20سنةطالب ويقيمون “منطقة المجزر الآلى ” دائرة قسم أول المنصورة وأحمد محمد محمد السيد الجد 24سنة طالب ومقيم قرية ” روينة ” مركز كفر الشيخ و السيد أحمد السيد فرج 53سنة مدرس ومقيم شارع ” عبدالسلام عارف ” دائرة قسم أول المنصورة ومحمد عبدالوهاب إبراهيم على 30سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم شارع ” قناة السويس ” دائرة قسم ثان المنصورة و عمار السيد على جلاب17سنةطالب وأحمد محمد صبحى ديوان س24 حاصل على بكالوريوس تجارة وآخرين بتكوين خلية إرهابية إستهدفت منشآت وسيارات الشرطة ورصد تحركات ضباط الشرطة بالمديرية ومساكنهم وسياراتهم والقيام بأعمال عنف وشغب وقطع الطرق وإستعدادهم لتعطيل الدراسة بجامعة المنصورة.

وبتقنين الإجراءات وإستئذان نيابة أمن الدولة العليا تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن العام والإدارة العامة للأمن الوطنى بالدقهلية مدعومين بعدد (16 مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى ) إستهدفت المذكورين ، وعُثر بمسكن المتهم الهارب السابع عشر على مبالغ مالية { ثلاثة مائة وستة وتسعون ألف جنيه مصرى ، عشرون ألف درهم إماراتى } وبحوزتهم المضبوطات الآتية { 11 لاب توب ، 20هاتف محمول ، 2 جركن بنزين ، زجاجه بها مادة برمنجانات بوتاسيوم طابعة كمبيوتر ، 3 هارد كمبيوتر ، كيسة كمبيوتر ، 2 كاميرا فوتوغرافية ، 2 بستلة بوتامين ، كمية من المنشورات عليها علامة رابعة ، بعض الأقنعة سوداء اللون ، زجاجات مولوتوف ، دومية كبيرة الحجم ، 12 كتاب ” للسيد قطب وحسن البنا ” ، 1 طلقة 9مم }.

بمواجهه المتهمين المضبوطين إعترفوا بملكيتهم للمضبوطات وإشتراكهم مع آخرين بإرتكاب الوقائع الآتية قطع الطريق الدائرى لمدينة المنصورة خلال إشتراكهم فى تظاهرات يوم 14 أغسطس 2014 ” ذكرى فض إعتصام رابعة “و رصد سيارات خاصة بضباط الشرطة العاملين بمديرية أمن الدقهلية والمنشآت الشرطية واعتزامهم القيام بأعمال تخريبية داخل الحرم الجامعى لتعطيل الدراسة.