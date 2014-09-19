بالصور.. النيابة تعاين قسم المحلة للوقوف على أسباب هروب المساجين

عاين المستشار هشام عبد العال رئيس نيابة شرق طنطا الكلية، وأحمد أبو النجا مدير نيابة أول المحلة، ومحمد الخطيب سكرتير النيابة الكلية قسم أول المحلة، وسجون القسم.

وذلك للوقوف على أسباب هروب المساجين، صباح اليوم الجمعة، وإجراء تحقيقات موسعة حول سباب الهروب وتداعياته، وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد المتسبب في هروب المساجين.

وكان قسم شرطة اول المحلة، شهد أحداث شغب أسفرت عن هروب جماعي لأكثر من 16 سجينًا، من قسم أول المحلة، بعدما اضرموا النيران في عدد من البطاطين وملابسهم، لإحداث حالة من الهرج داخل عنبر السجن.