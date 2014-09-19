أسبوع الموضة في ميلان حافل بالإبداعات في يومه الثاني

لقد شهد اليوم الثاني من أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة في ميلان، لموسم ربيع وصيف 2015، الكثير من الإبداعات والابتكارات والتصاميم المجنونة، إذ ضمّ عدداً من أهمّ دور الأزياء الإيطاليّة، من أمثال: Prada، Moschino، Emporio Armani، Maxmara، Fendi ، وDsquared2. وقد تناولت كلّ واحدة منها موضوعاً معيّناً، وقدّمت مجموعة مميّزة على طريقتها الخاصّة.

ففي عرض Dsquared2، رأينا حيوية وروحاً شبابية ظهرت واضحة بقوّة على التصميمات، التي لم تتخلَّ عن هويّة هذه الدار. لكنّها قدّمت بطريقة متجدّدة. وقد كانت غنيّة بالتفاصيل المميّزة، مثل الكشاكش على الفساتين والتنانير، والتطريز والشك على الجاكيتات والسويتشرات، فيما كان الأجمل الأحذية العصرية التي وصلت لفوق الركبة أحياناً، أو للكاحل في أحيان أُخرى.

أمّا مجموعة Fendi فقد جسّدت كلّ ما هو مميّز في الموضة اليوم، إذ جمعت بين القديم والحديث، وبين الكلاسيكي والمتطوّر، في وقت عبّر Karl Lagerfeld عن أفكاره المتجدّدة أبداً من خلال مفاهيم وأبعاد جديدة في التصاميم، التي بدت بسيطة للوهلة الأولى، بالرغم من تعقيدها، إذا تمّ التدقيق. وللاكسسوارات، من حقائب وأحذية، دور بالغ الأهمية في هذه المجموعة، لا سيّما الأحذية الصيفيّة، التي بدت متطوّرة جداً ومعاصرة بالتصميم، وفخمة جداً، وكلاسيكيّة مع الكريستال البرّاق، الذي رُصّعت به.

بينما كان عرض Prada كلاسيكيّاً جداً ومحافظاً. وأظهرت من خلاله المديرة الإبداعيّة للدارMiuccia Prada حرفة عالية جداً في الخياطة، لا سيما خياطة المعاطف الصيفيّة التي تميّزت بشكلها الخارجي. وقد رأينا توظيفاً رائعاً للجلد على التنانير والمعاطف.

مجموعة Emporio Armani كانت مريحة وهادئة بفضل درجات اللون الأزرق التي طغت عليها، كما كان فيها الكثير من روح الدار، وإن بطريقة أكثر عصريّة وشبابيّة. وقد لاحظنا وجوداً للأحذية الرياضيّة مع الملابس العمليّة والسراويل الفضفاضة.

Max Mara قدّمت مجموعة للمرأة التي تجمع بداخلها التمرّد والجرأة مع الحساسيّة والكلاسيكيّة. وقد رأينا تصميمات هي غاية في النعومة، على أقمشة مرهفة وشفّافة، وأُخرى جريئة ومتمرّدة على أقمشة أُحاديّة الطبعة، مع غلبة للّونين الأسود والأبيض، أو درجات الورديّ، كنوع من كسر رتابة اللون.

أما مجموعة Moschino فقد عادت بنا إلى أيّام الطفولة، فأدخلتنا عالم "الباربي" الورديّ بجميع تفاصيله البرّاقة والجذابة، لاسيّما بتحويلها عارضاتها إلى دُمى "باربي" من ذوات الحجم الطبيعي، فوق المنصّة. وكان في المجموعة العديد من الألوان والأقمشة التي تداخلت مع بعضها البعض، والكثير الكثير من المرح.

يوم زاخر فعلاً بأجمل وأغرب التصميمات. شاهدي أجمل ما اخترناه لك منها، واختاري مجموعتك المفضّلة من اليوم الثاني.

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