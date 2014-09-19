إيلي صعب يدفئ وسط العاصمة بمجموعة فرو أنيقة

أطلق المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب أحدث مجموعاته من الفرو لموسم خريف وشتاء 2014-2015، وذلك بالتزامن مع أسبوع بيروت للفنون Beirut Art Fair. وقد استقبل متجر صعب الكائن في وسط العاصمة عدداً من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والفنيّة، من محبي تصاميمه ومتتبعي جديد أعماله.

انعكست أجواء من الأناقة والدفء في أنحاء المكان، حيث اختالت العارضات بقطع الفرو والأزياء الأنيقة على وقع الموسيقى التي علت في القاعة المخصّصة للعرض.

لم تكن المجموعة بغريبة عن أعمال المصمم المبدع، فبصمته في عالم الترف والأناقة باتت دامغمة.