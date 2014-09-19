ريتا أورا تنافس الليدي غاغا في جنون الإطلالات

المغنية الإنجليزية Rita Ora من مواليد كوسوفو، وذات أصول يوغوسلافية، وتُعتبر صاحبة الشهرة الأوسع في الوسط الموسيقي حول العالم. يعود ذلك إلى تصدّر أغنياتها المراتب الأولى، بالإضافة إلى جرأتها وتميّز أسلوبها في الموضة، إذ تُعتبر من الأغرب والأكثر جنوناً، خصوصاً على المسرح، حتى باتت تنافس الـLady Gaga في الغرابة والجرأة. وهي قد نالت لقب الأقلّ أناقة عدّة مرّات، في الوقت الذي استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً هامّا ًجداً في عالم الموضة، حيث أصبحت الوجه الإعلامي للكثير من العلامات التجارية العالمية وبيوت الأزياء الكبيرة حول العالم، مثل: DKNY، وADIDAS، وملهمة لـ Kael Lagerfeld المدير الإبداعي لدار Chanel، وكذلك لدار Moschino.

يتميّز أسلوبها بالجرأة، بالنظر إلى أنّها لا تخشى أن تُبرز جانبها المجنون والعصريّ، ومستعدّة لتجربة كلّ ما هو جديد في عالم الموضة، فيما نراها في الكثير من الأحيان تنسّق ملابس غريبة ومتضاربة مع بعضها البعض، حتى استطاعت في النهاية أن ترسم نمطاً خاصّاً بها، يُشبّهه البعض بـRihanna، فيما يقول البعض إنّها محاولة منها للفت الانتباه. وبغضّ النظر عن الذي يقولونه، فقد استطاعت هذه النجمة الشابة أن تثبت أنّها إحدى أقوى مغنيات جيلها وأكثرهنّ تميّزاً.

شاهدي بعض الإطلالات، التي اخترناها لـ Rita Ora، وأخبرينا رأيك بأسلوبها، وهل تملكين الجرأة كي تستوحي منها ومن هذه الإطلالات؟!

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