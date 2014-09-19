رئيس إقليم كتالونيا يدعو إسبانيا للسير على خطى بريطانيا

وجه رئيس إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا، أرتور ماس، دعوة إلى الحكومة الإسبانية لأن تسير على خطى بريطانيا في المسار الديمقراطي، الذي أتاح لاسكتلندا التصويت في استفتاء على الاستقلال، والذي شهد نسبة إقبال تاريخية بلغت نحو 85%.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، في برشلونة، إنه «يريد أن يبعث برسالة إلى الحكومة الإسبانية، وهي أنه عندما يتم السماح للمواطنين بالتصويت على استقلالهم بشكل ديمقراطي، يمكن أن تكون النتيجة رافضة للاستقلال مثلما حدث في المملكة المتحدة، لكن من الخطأ منع سريان العملية الديمقراطية من خلال استخدام إطار غير قانوني، لأن هذا النهج لا يساعد على حل المشكلات، بل وبالعكس، فإنه يزيد الأوضاع سوءا»، حسب قوله.

وأضاف: «منع الاستفتاء يخلق معارضة أقوى، والدرس الذي تلقيناه اليوم من استفتاء اسكتلندا هو أن الصراع في كتالونيا لا يمكن حله إلا عن طريق إجراء الاستفتاء وتقبل النتيجة، ونحن ما زلنا نمضي قدما تجاه ذلك».

> وقدم ماس التحية لبريطانيا على ما وصفه بـ«درس الديمقراطية الذي قدمته لأوروبا وللعالم أجمع»، مضيفا أن «الاستفتاء هو الطريق الوحيد الذي يجب اتخاذه لحل النزاعات والخلافات».

يذكر أن عملية الاستفتاء على انفصال مقاطعة كتالونيا عن إسبانيا تثير قلق الحكومة في مدريد، لاسيما بعد تحديد التاسع من نوفمبر القادم موعدا مبدئيا لانعقاد الاستفتاء على هذه المقاطعة بشأن بقائها داخل الجسد الإسباني كمقاطعة للحكم الذاتي كما كانت عليه منذ الثمانينات إلى الآن، أو الانفصال التام عن إسبانيا، وبالتالي عن أوروبا، لتصبح دولة مستقلة بذاتها.