أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس الوزراء التركي: سنواصل استقبال من يلجأ إلينا هربًا من الموت

Google+ Print

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو: «استقبلنا جميع الإخوة الذين رأوا في تركيا مكاناً يستطيعون اللجوء إليه هرباً من الموت، إن كان من سوريا أو من أي بلد آخر، دون النظر إلى عرقهم أو مذهبهم، كما أننا سنواصل استقبالهم».

جاء ذلك في إجابة داوود أوغلو على أسئلة الصحفيين، بباكو، عاصمة أذربيجان، حيث أوضح أنهم ناقشوا في الاجتماع الذي عقدته حول مسيرة السلام الداخلي في تركيا، كل الاحتمالات الناجمة من تدفق لاجئين سوريين إلى حدود تركيا.

وذكر داوود أوغلو أنه التقى بخصوص ذلك، مع نائبه، نعمان قورتولموش، المسؤول عن إدارة الكوارث والحالات الطارئة «آفاد»، إضافة إلى وزيري الداخلية «إفكان آلا»، والدفاع، عصمت يلماز، مضيفاً أنه «أعطى تعليمات لكل المعنيين بهذا الموضوع، من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة ومساعدة الإخوة العالقين على الحدود والباحثين عن مكان آمن يلجؤون إليه».

أشار داوود أوغلو إلى التدفق الكبير الذي شهدته الحدود مع سوريا جراء تدفق اللاجئين، الجمعة، وإلى احتمال حدوث موجة تدفق جديدة، مبيناً أنه تشاور مع قورتولموش والوزراء المعنيين، لدى سماعة خبر احتشاد قرابة 4 آلاف سوري على الحدود.

وتابع داوود أوغلو «هذا التطور حدث بشكل مفاجئ، ونحاول تنظيمه بشكل سريع، وسيتم إيواء من لجأ الينا، وتأمين كل احتياجاتهم بأسرع وقت، وما دامت تركيا قوية وتمتلك القدرة، فإنها ستساعد بإمكاناتها المتوفرة كل اللاجئين إليها، دون أي تمييز».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي