رئيس الوزراء التركي: سنواصل استقبال من يلجأ إلينا هربًا من الموت

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو: «استقبلنا جميع الإخوة الذين رأوا في تركيا مكاناً يستطيعون اللجوء إليه هرباً من الموت، إن كان من سوريا أو من أي بلد آخر، دون النظر إلى عرقهم أو مذهبهم، كما أننا سنواصل استقبالهم».

جاء ذلك في إجابة داوود أوغلو على أسئلة الصحفيين، بباكو، عاصمة أذربيجان، حيث أوضح أنهم ناقشوا في الاجتماع الذي عقدته الحكومة حول مسيرة السلام الداخلي في تركيا، كل الاحتمالات الناجمة من تدفق لاجئين سوريين إلى حدود تركيا.

وذكر داوود أوغلو أنه التقى بخصوص ذلك، مع نائبه، نعمان قورتولموش، المسؤول عن إدارة الكوارث والحالات الطارئة «آفاد»، إضافة إلى وزيري الداخلية «إفكان آلا»، والدفاع، عصمت يلماز، مضيفاً أنه «أعطى تعليمات لكل المعنيين بهذا الموضوع، من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة ومساعدة الإخوة العالقين على الحدود والباحثين عن مكان آمن يلجؤون إليه».

أشار داوود أوغلو إلى التدفق الكبير الذي شهدته الحدود مع سوريا جراء تدفق اللاجئين، الجمعة، وإلى احتمال حدوث موجة تدفق جديدة، مبيناً أنه تشاور مع قورتولموش والوزراء المعنيين، لدى سماعة خبر احتشاد قرابة 4 آلاف سوري على الحدود.

وتابع داوود أوغلو «هذا التطور حدث بشكل مفاجئ، ونحاول تنظيمه بشكل سريع، وسيتم إيواء من لجأ الينا، وتأمين كل احتياجاتهم بأسرع وقت، وما دامت تركيا قوية وتمتلك القدرة، فإنها ستساعد بإمكاناتها المتوفرة كل اللاجئين إليها، دون أي تمييز».