إلغاء رحلة «مصر للطيران» المتجهة من صنعاء للقاهرة فجر السبت

قررت شركات الطيران العربية والأجنبية إلغاء رحلاتها من وإلى اليمن، بسبب الأوضاع الأمنية الحالية في ظل المواجهات بين الدولة والحوثيين.

وتم إلغاء رحلة مصر للطيران رقم 691 القادمة من القاهرة، وبالتالي إلغاء الرحلة رقم 692 صنعاء- القاهرة التي كانت ستقلع في الرابعة والنصف فجر السبت.

وقال مدير مطار صنعاء، خالد الشائف، إن الشركات العربية والأحنبية أوقفت رحلاتها مؤقتًا، بسبب عدم قدرة المسافرين على الوصول للمطار.

وكان أنصار الحوثيين نظموا صلاة الجمعة في مخيم اعتصام قرب المطار، مما أربك الحركة بمحيطه.