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بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح في وداع حجاج المحافظة

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بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح في وداع حجاج المحافظة بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح في وداع حجاج المحافظة

غادر 108 حاج من حجاج القرعة، بمحافظة مطروح، متوجهين لمطار برج العرب، تمهيدًا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلي الأراضى ، لأداء مناسك الحج، و كان فى ودعاهم اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، واللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء يعقوب امام سكرتير عام المحافظة، و السيد الأمام سكرتيرعام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنيفذية.

وأكد المحافظ، أنه تم تسيير 2 اتوبيس لنقل حجاج المحافظة على نفقة المحافظة وذلك تيسرا لهم، بالإضافة إلي قيام مندوب من مديرية الأمن، و3 مشرفين لمرافقة الحجاج، وإنهاء اجراءات سفرهم من المطار.

يذكر أنه تم إجراء القرعة العلانية عن طريق الحاسب الآلي على عدد 2646 متقدم حيث تبلغ حصة محافظة مطروح هذا العام 86 فرصة حاج على مستوي 8 أقسام شرطة منهم 8 كبار السن ،بالاضافة الى 22 حاج مؤجل من العام الماضي.

وبلغت نسبة كل مدينة من فرص الحج كالاتي، مدينة مرسي مطروح 45 حاج ، والنجيلة 2 حاج ، وبراني 2 حاج ، والسلوم 4 حجاج ، والضبعة 7 حجاج ، وسيوة 12 حاج ، والحمام 11 حاج ، والعلمين 3 حجاج.

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