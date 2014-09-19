أب يسلم نجله للشرطة لشروعة فى الانضمام لخلية إرهابية بسوهاج‎

قام أبو العباس، المقيم باحدى قرى مركزالبلينا جنوب محافظة سوهاج، بتسليم نجلة لمركز شرطة البلينا، وذلك بعد شكة فى تصرفاتة، والعثور على مبالغ مالية بحوزتة وشروعة فى استخراج جواز سفر للسفر إلي دولة أجنبية، وعن طريق مساعدة أشقائة وأصدقائة علم أن نجلة غرر بة عن طريق بعض الأشخاص، وتم إقناعة فى أن ينضم إلي احدى الجماعات التخريبية ومحاولة اقناعه، أن ذلك فى مصلحة الدين والوطن.

الجدير بالذكر أن هذا الشاب يبلغ من العمر19 سنة، و تم القبض علية أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، عقب أحداث العنف التى ارتكبتها جماعة الأخوان أثناء عملية الفض ثم اخلى سبيلة.

وتم التحفظ على المتهم، وجارى التحقيق معه، للتعرف على ملابسات القضية.