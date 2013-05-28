محافظ سوهاج يجتمع بالمجلس الاستشارى بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا

شهد الدكتور يحيى عبد العظيم- محافظ سوهاج، اليوم بقاعة الاجتماعات بالديوان وقائع الجلسة التاسعة للمجلس الاستشارى الشعبى للمحافظة بحضور المهندس علاء ياسين (السكرتير العام) وعمداء بعض الكليات ونقباء المهن وبعض من القيادات الشعبية والحزبية بالمحافظة.

وتم البدء فى مناقشة جدول الأعمال، حيث تم فى البداية مناقشة المشروع الخاص بربط سوهاج بالوادى الجديد، وذلك بطول 116 كيلو مترا، حيث صرح المحافظ بأنه تم أخذ موافقة وزير النقل على المشروع، كما تم إدراج المشروع فى الخطة الحالية للوزارة، وبعد ذلك تم مناقشة المقترح الخاص بربط مركز دار السلام بطريق (الصعيد – البحر الأحمر)، حيث تحدث المحافظ عن أهمية هذا المشروع من الناحيتين الزراعية والاقتصادية، لما يتميز به هذا المكان من توافر لمساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة.

ثم ناقش المحافظ الطلب المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات، بإضافة المساحة الواقعة أمام المبنى الخاص بهم وحتى طريق (سوهاج – أسيوط) وهى تقريبا 375 مترا مربعا إلى المساحة السابق تخصيصها لهم، حيث انتهت المناقشات إلى عدم الموافقة على التخصيص فى الوقت الحالى لحين دراسة ملكية الأرض، ثم طرح المحافظ المشكلة الخاصة بتوسعة مستشفى سوهاج للصحة النفسية بمدينة سوهاج، وذلك بتخصيص المساحة، التى تم استلامها بتاريخ 3/2012 م حتى يتسنى تقديم الخدمة فى أسرع وقت ممكن، نظرا لأن هذا المستشفى يخدم قطاع جنوب الصعيد بالكامل، حيث وافق المجلس على تخصيص 6000 متر للمستشفى، وصرح المحافظ بأنه تم اختيار المحافظة ليكون بها أكبر مركز متخصص لمعالجة الإدمان لخدمة قطاع جنوب الصعيد.

كما تعرض المجلس لمناقشة المذكرة الواردة من مدير التخطيط العمرانى بخصوص الاشتراطات العامة للمبانى لعدد 167 قرية، حيث يتم تطبيق هذه الاشتراطات على الأراضى الواقعة بالحيز العمرانى للقرية، وتمت الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس على تطبيق هذه الاشتراطات على القرى المذكورة.

وبخصوص الطلب المقدم من جامعة سوهاج بتخصيص قطعة أرض على مساحة 4560 مترا لإنشاء نادى للعاملين بالجامعة عليها، وكذا تخصيص قطعة أرض أخرى على مساحة 19500 متر لإقامة مركز للتدريب الزراعى، فقد قرر المجلس عدم البت فى التخصيص لحين إرسال خطاب إلى رئيس الجامعة لتوضيح خطة العمل بخصوص المشروعين السابقين، وعمل دراسة جدوى لهما لأن المساحات المطلوب تخصيصها كبيرة جدا.

كما تم موافقة المجلس على تعديل التخصيص لقطعة أرض ملك الدولة طرح نهر والتى تم تخصيصها للقوات المسلحة لإقامة فندق سياحى بجوار المستشفى العسكرى من الناحية القبلية، وذلك ليصبح التخصيص الجديد لإقامة مدرسة فنية عسكرية للتمريض "إناث".

وفى نهاية اجتماع المجلس عرض المحافظ لبعض من طلبات المواطنين، ومنها طلب أحد المواطنين بضم قطعة أرض خاصة به للحيز العمرانى بناحية العتامنة– مركز طما، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على هذا الطلب، لأن ذلك سوف يشجع باقى المواطنين لتقديم طلبات مماثلة، مما يسمح بزيادة التعدى على الأراضى الزراعية.