مصريون في «جينيس».. ضابط القوات الخاصة الخامس (صور)

دخل الغطاس المصري أحمد جبر، موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، صباح الجمعة، بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا في الغطس وصل إلى عمق 332.5 مترًا، ليكسر رقم الجنوب إفريقي نونو جوميز، الذي صمد لـ 10 أعوام تقريبًا.

لكن أحمد جبر ليس المصري الوحيد في موسوعة «جينيس»؛ فقوائم الموسوعة تضم العديد من الأرقام من مصر.

أحمد جبر: أعمق غطسة

بدأ ضابط القوات الخاصة السابق أحمد جبر رحلته في الإعداد لكسر الرقم القياسي لأعمق غطسة في عام 2010، ونجح في إتمامها في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر بعد 13 عامًا من عمله مدربًا للغطس.

واستغرقت الغطسة أكثر من 13 ساعةً كاملة قضاها جبر تحت الماء، منذ لحظة نزوله في الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس، وحتى لحظة خروجه في الثانية عشرة وعشرين دقيقة من صباح الجمعة.

وانقسمت رحلة جبر إلى قسمين: الأول للنزول إلى عمق 332.5 مترًا، واستغرق 14 دقيقة، والثاني للصعود إلى سطح الماء مرةً أخرى، واستغرق أكثر من 13 ساعة، ليتغلب على تأثير ضغط الماء وفقاقيع الغاز الموجودة في الجسم.

مصطفى إسماعيل: أكبر عضلات ذراعين

يأكل مصطفى إسماعيل، 26 سنة، أكثر من 2 كيلو من البروتينات يوميًا، وأكثر من 3 كيلو من الكربوهيدرات، ويشرب أكثر من 11 لترًا من المياه، ليصل بحجم عضلات ذراعيه إلى أكثر من 78 سنتيمترًا.

صاحب أكبر عضلات ذراعين في العالم، ابن مدينة الإسكندرية الذي يعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته كارولينا، كان يتعرض إلى مضايقات من زملائه في طفولته بسبب بدانته، ليقرر أن يبدأ تدريبات شاقة في صالات الرياضة وصلت به إلى رقم قياسي عالمي.

واحة هليوبوليس: أكبر صالة طعام

حمل «تيفولي دوم» في حي مصر الجديدة في القاهرة لقب أكبر مجمع مطاعم في العالم باستقباله 2500 شخص، حتى كسرت «واحة هليوبوليس» الرقم باستقبالها 4200 شخص في عام 2010، موزعين على أكثر من 25 مطعمًا ومقهى.

أضخم اختبار لقياس السكر

أقام اتحاد طلبة الصيدلة المصريين في عام 2013 احتفالاً ضخمًا سجَّل به رقمًا قياسيًا في عدد اختبارات لقياس سكر الدم تُجرى في 24 ساعةً في مكان واحد.

في يوم السادس من سبتمبر 2013، أجرى 8600 شخصًا اختبارات السكر في مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر، وأقام طلبة الصيدلة من جامعات حكومية وخاصة حملة للتوعية بمرض السكر، والعادات الصحية المفيدة للمصابين به.

محمد حسام: أسرع من يأكل الكعك

دخل المصري محمد حسام في عام 2012 حفلاً أقامته موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في الكويت لتحطيم الأرقام القياسية العالمية في دقيقة واحدة فقط،وتناول كعكة تزن 60 جرامًا دون استخدام يديه في 38 ثانيةً فقط ليهزم منافسه الكويتي الذي تناول كعكته في أكثر من 39 ثانية.