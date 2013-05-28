لوحة كهرباء بمليون جنيه للتغلب على الأعطال بالوادى الجديد

وافقت وزارة الكهرباء على تخصيص مليون جنيه لمواجهة أعطال الكهرباء بمركزى الخارجة وباريس من خلال إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية جدة، والتى ستقوم بمواجهة الأحمال الصيفية بمركزى الخارجة وباريس، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء بشكل عام، حيث تعمل اللوحة بصفة مستمرة على توصيل الكهرباء أوتوماتيكيا بنظام الربط الإلكترونى واكتشاف الأعطال مباشرة وتحديدها بدقة شديدة، ما يقلل من نسبة الأعطال بصورة كبيرة، ويحقق انتظاما فى تدفق التيار الكهربائى.

وقال المهندس زكريا زهرى مدير عام قطاع الكهرباء بالوادى الجديد، إنه سيتم عزل جهد الأحمال الخاصة بمركز الخارجة عن مركز باريس، وذلك لضمان استمرار التيار الكهربائى دون انقطاع، مؤكدا على أن انقطاع الكهرباء على مستوى المحافظة يكاد يكون منعدما، وخاصة أن نسبة زيادة الجهد الكهربى سوف يرتفع مع بداية شهر يونيو القادم إلى 500 ميجا وات، بعد الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء بلاط، والتى تم الانتهاء منها بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه.

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