عيشي رفاهيّة التسوّق بأرخص الأسعار في "لندن" وجوارها!

لا تكتمل رحلتك السياحية، من دون الاستمتاع بفرصة التسوّق!

وتعتبر "لندن" من أروع عواصم التسوّق في العالم، حيث تضمّ عدداً هاماً من الشوارع، التي تعرض أفضل الماركات العالمية.

ولكن هل اختبرت رفاهية التسوق بأرخص الأسعار؟ ما عليك سوى أن تقصدي متاجر "الأوتليت" التي تعرض أشهر العلامات التجارية بتكلفة بسيطة.

1- Bridgend Designer Outlet Wales

يُعروف أيضاً باسم McArthurGlen، ويضمّ أكثر من 90 متجراً، حيث يمكنك العثور على العلامات التجارية المفضّلة لديك بتخفيض يصل حتى 60٪، على مدار السنة.

ويمكنك أن تقصدي هذا المجمع من الإثنين إلى الجمعة، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، علماً بأنّه يغلق أبوابه السبت في تمام السابعة مساءً، والأحد عند الخامسة من بعد الظهر.

2- Swindon Designer Outlet

يقع في وسط مدينة "سويندون"، ويبعد 90 دقيقة عن "لندن"، وتحوطه بعض نقاط الجذب السياحي، التي تشمل:موقع "ستونهنج" الأثري الشهير، وكاتدرائية "ساليسبري".ويضمّ حوالي 105 متاجر، فيما تصل الحسومات فيه إلى 60٪ على جميع العلامات التجارية الشهيرة.

ويفتح Swindon Designer Outlet طيلة أيّام الأسبوع، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، إلا أن الخميس يبقى حتى الثامنة مساءً، والسبت حتى السابعة مساءً، بينما يغلق الأحد في تمام الخامسة من بعد الظهر.

3- Bicester Village

تعتبر قرية "بيسستر" موطناً لأكثر من 130 متجراً، وتقدّم ما يصل إلى 60% من التخفيضات على البضائع، التي عرضت في المواسم السابقة، وتحمل اسم أهمّ العلامات التجارية الرائدة في الموضة.

ويفتح من الإثنين إلى السبت، وذلك من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، أمّا الأحد فيفتح من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

شاهدي أيضاً:

أيّام ربيعية في اسطنبول