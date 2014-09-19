شارك آلاف من المسلمين في ألمانيا في تظاهرة تحت شعار “يوم السلام” احتجاجا على الأعمال الوحشية التي يقوم بها تنظيم “داعش” المتطرف.
> وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن الحدث نظمته المنظمات الإسلامية الرئيسية بألمانيا للتأكيد على أن الغالبية العظمى من المسلمين يرفضون أيدولوجية تنظيم داعش وأعماله الوحشية داخل سوريا والعراق.
> وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك “إن تظاهرة اليوم كانت موجهة أيضا ضد العنصرية والتعصب بشكل عام.. مشيرا إلى الهجمات الأخيرة على المساجد والمعابد اليهودية في أوروبا”.
آلاف المسلمين بألمانيا يشاركون في تظاهرة احتجاجا على الأعمال الوحشية لداعش
شارك آلاف من المسلمين في ألمانيا في تظاهرة تحت شعار “يوم السلام” احتجاجا على الأعمال الوحشية التي يقوم بها تنظيم “داعش” المتطرف.