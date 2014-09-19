نجوم انتظرتهم حياة الرفاهية قبل ولادتهم

لا شكّ في أن حياة النجوم تتوفر فيها جميع وسائل الراحة والرفاهية التي يحلم بها أيّ شخص. فالبعض منهم جنى ثروات طائلة من الغناء والتمثيل، فيما البعض الآخر قد وُلد ونشأ في عائلة غنية، أمّنت له كلّ ما يريد.

وقد سبق لنا إلقاء الضوء على طفولة النجوم الشاقة والفقيرة، وقد حان الآن الوقت لنعرف مَن هُم نجوم هوليوود الذين لم يعتمدوا على الشهرة لتحقيق الثروة.

Miley Cyrus: هذه النجمة العالمية التي اشتهرت بداية بأدوارها في أفلام ديزني، عاشت حياة الرفاهية والثراء منذ ولادتها، لأن والدها المغنّي Billy Ray Cyrus كان من أشهر الفنانين، وجنى طوال مسيرته أموالاً طائلة من قبل أن يتزوج.

Lady Gaga: على عكس النجوم الذين اختبروا حياة الفقر قبل تحقيق النجومية، نشأت هذه المغنية العالمية، التي تصدم جمهورها دائماً بإطلالاتها الغريبة، في عائلة غنية، ودخلت أهمّ المدارس الخاصة، وحصلت على كلّ ما تتمناه بفضل ثروة والدها الطائلة.

Angelina Jolie: والدا Jolie السيد Jon Voight والسيدة Marcheline Bertrand جنيا ثروة كبيرة من التمثيل، قبل ولادة ابنتهما. وبالرغم من أنّ علاقتها بوالدها لم تكن جيّدة في صغرها، فإنّها استفادت من قدراته الماديّة، وعاشت برفاهية تامّة من جميع النواحي.

Psy: هذا النجم الكوري، صاحب أغنية Gangnam Style، يعتقد البعض أنه جنى المال والشهرة فقط بعد نجاح أغنيته. لكن والده في الحقيقة رجل أعمال ثري، ووالدته سيّدة أعمال، لديها سلسلة من المطاعم، ما يعني أنه عاش حياة العزّ بكلّ ما للكلمة من معنى.

Jennifer Aniston: نجمة برنامج Friends لم تعش يوماً الفقر والعوز، لأن والديها عملا في مجال الأعمال وجمعا ثروة كبيرة، مكنتها من تحقيق كلّ ما تتمناه أيّ فتاة شابة. وقالت Aniston خلال حديث صحافي، إنها تنعمّت بثروة والدها ودرست في أهمّ المدارس والجامعات في نيويورك ولوس أنجلوس، كما تعلمّت في LaGuardia High School للموسيقى.

مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus