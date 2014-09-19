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ريز ويزرسبون في رسالة إنسانية إلى أطفال السودان

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الجمعة 19-09-2014 13:53

تحدثت النجمة الأمريكية Reese Witherspoon عن فيلمها الجديد الذي يحمل اسم The Good Lie ، ويتناول قصة أطفال سودانيين لاجئين، ينتهي بهم المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت Witherspoon عن الفيلم الذي عرض لأوّل مرّة، يوم الأربعاء، في واشنطن: "الفيلم يقدّم رسالة جميلة .. نحن جميعاً متساوون".
وقالت عن قصّة الأطفال الذين فروا من العنف العرقي في السودان: "نواجه جميعاً الصراع، ونتحمل في ما يبدو ما لا يطاق في حياتنا، وعلينا أن نفعل ذلك معاً.. علينا أن نكون معاً، وعلينا أن نساند بعضنا البعض".
The Good Lie مأخوذ عن تجارب واقعية للاجئين سودانيين في مخيم كاكوما في كينيا، وهو من بطولة Arnold Osing وEmmanuel Jal.
يبدأ الفيلم برحلة مجموعة من الأقارب الذين نجوا من هجوم على قريتهم، وساروا مئات الأميال، حتى وصلوا مخيماً تابعاً للأمم المتحدة.

 

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