الأمير هاري يراقص فتاة صغيرة

أظهر الأمير Harry جانباً إنسانياً مميزاً بإقدامه على حمل فتاة فوق كتفيه، بعد أن كانت تبكي، لأنها لم تستطع أن تشاهد حفل اختتام ألعاب " Invictus" لمصابي الحروب بسبب الحشود البشرية.

Isabelle Nixon، البالغة من العمر 5 أعوام، فرحت لأنّ أحداً حملها كي تستطيع أن تشاهد المنصّة، قبل أن تبدأ بالرقص مع الأمير، دون إدراكها أنها على كتفي الأمير.

وعندما تعرّفت والدتها Taryn إلى الأمير Harry، وهتفت بفرح: "أنت ترقصين مع الأمير Harry!"، تفاجأتIsabelle ، ولم تستطع التلفّظ بكلمة واحدة، إلا أنّها ابتسمت ورقصت معه.

من جانبها، عبّرت الوالدة عن سعادتها بنبل الأمير الذي أدخل الفرحة إلى قلب ابنتها وجعلها تخبر رفيقاتها بأنّها أميرة، وأنّها رقصت مع "العم Harry ".

يُذكر أنّ والد الفتاة، Adam Nixon، البالغ من العمر 31 عاماً، فقد قدمه اليمنى وتضرّرت اليسرى بشكل كبير إثر وقوع انفجار عام 2004 خلال وجوده في العراق. وعلى الرغم من إصابته، لم يتوقّف عن لعب كرة السلة، بل ترأس فريق المقعدين، كما واظب على ممارسة هوايته كأيّ شخص، وأوصل فريقه إلى الربح بتغلّبهم خلال ألعاب " Invictus" على الفريق الأمريكي.