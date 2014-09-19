أمير طعيمة: لهذه الأسباب لم أتعامل مع عمرو دياب

أكد الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة أن عدم تعاونه مع الفنان عمرو دياب في ألبومه الأخير"شفت الأيام" لا يعني وجود خلافات بينهما، كاشفاً للمرة الأولى عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن عمرو كان سيضم إحدى الأغنيات التي كتبها لألبومه الأخير وقبل الأخير أيضا، ولكن لم يكشف طعيمه السبب وراء عدم ضم عمرو لأغنياته.

وأضاف طعيمة إنه يرى أن عدم عمل عمرو مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر خسارة كبيرة ولكن في نفس الوقت لا يعني ذلك التقليل من فريق عمل الألبوم، والدليل انه قام بتهنئتهم بنفسه تليفونياً كما بارك لعمرو أيضا بمجرد نزول السامبلز، ودعا طعيمة للكف عن فهم كلامه بشكل خاطىء.