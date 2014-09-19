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هكذا وقع الخلاف بين أحلام وجو رعد في كواليس "أراب أيدول"

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هكذا وقع الخلاف بين أحلام وجو رعد في كواليس "أراب أيدول" هكذا وقع الخلاف بين أحلام وجو رعد في كواليس "أراب أيدول"

الجمعة 19-09-2014 19:13

يبدو أن الخلاف بين الفنان جو رعد والفنانة أحلام قد انتهى بعد أن قام جو بتصفيف شعر أحلام في حفل زفاف شام ابنة أصالة، الذي أقيم الأسبوع الماضي في شرم الشيخ.
مصادر داخل برنامج "أراب أيدول" أكّدت أن خلافاً غير معلن اندلع بين جو وأحلام، في كواليس البرنامج في موسمه الأول، حيث كان جو يصفف شعر أحلام، ويومها تحلّق الصحافيون حولهما، فرفضت الفنانة إعطاء أي مقابلة صحافية ودخلت إلى الغرفة المخصصة لها.
ولأن جو مادّة مثيرة للإعلام رغم أنه لم يكن قد احترف الغناء حينها، فقد تجمّع حوله الصحافيون، وأخذوا منه لقاءات سريعة، وهو ما أثار غضب أحلام، واعتبرته تجاوزاً على اعتبار أنّ الصحافيين أتوا لأجلها هي، رغم أنها تصرّفت معهم بطريقة أغضبتهم .
وانقطعت العلاقة بين أحلام وجو خصوصاً بعد أن احترف الغناء وأطلق أغنية "نظرة منك والسلام"، ليجمعهما حفل شام، حيث قام جو بتصفيف العروس وأصالة وأحلام.
وفي الحفل غنّت أحلام للعروسين، وغنى بعدها جو، وقد ساد جو من الألفة بينهما. فهل سيجمعهما "أراب أيدول" في موسمه الثالث؟ أم أنّ احتراف جو الغناء سيحول دون ذلك؟

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سيدتي