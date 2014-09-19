أصالة ونوال الزغبي في حوار عن الغناء والأمومة و"الشوبينغ"

في حلقة جديدة من برنامجها "صولا" استضافت الفنانة أصالة، الفنانة نوال الزغبي ودار حوار بينهما عن الغناء والحفلات والأمومة والتسوق والصداقات، قبل أن ينضم اليهما في فترة لاحقة الإعلامي الدكتور جمال فياض، والملحن والشاعر سليم عسّاف، والفنان الشاب نادر الأتات.

أصالة ونوال الزغبي و"الشوبينغ"

بدأ الحوار بين الفنانتين نوال الزغبي وأصالة، عن كيفية قضائهما للوقت عندما تكونان مدعوتين للغناء خارج بلدهما، فأكدت نوال انها تلازم غرفتها وتسمع الموسيقى وتشاهد التلفزيون وتحاول ان تكون مسترخية بانتظار موعد الحفلة ولذلك هي لا تقوم بالشوبينغ في أي بلد يكون لديها حفلة فيه، إلا أن اصالة اكدت أنها تحب التسوق لانها تعشق الأسواق الشعبية، كما هو حال السوق الشعبي في المغرب، فعلقت نوال انها هي ايضاً معجبة بهذا السوق.

اصالة سألت نوال، "هل تنتعلين "المشاية" في البيت؟"، فردت نوال بالإيجاب لأنها مريحة وتساعدها على التنقل بشكل افضل في البيت، ولكن اصالة علقت بأنها تنزعج من "كعوبها" وأشارت الى أنها اشترت من السوق الشعبي في المغرب مجموعة "مشايات" مطرزة بالأرتيزانا ولكنها فضلت أن تعرضها في بيتها بدل انتعالها.

نوال الزغبي واصالة تتشاركان في الغناء لوردة

وبعدما تشاركت نوال الزغبي وأصالة في تقديم مجموعة من أشهر أغنيات الفنانة الراحلة وردة، ثم تطرق الحوار الى الحديث عن تردي الأوضاع في لبنان والدول العربية، قبل ان ينضم الإعلامي الدكتور جمال فياض، والملحن والشاعر سليم عسّاف، والفنان الشاب نادر الأتات الى جلسة الفنانتين.

دبكة مشتركة يداً بيد

نادر الأتات ، افتتح وصلته في الجلسة في غناء اللون البلدي، الذي حمس الجميع على رقص الدبكة يداً بيد، ثم لمحت أصالة لمحت الى انتقاد جمال فياض لها أكثر من مرة، فرد بأنه يحق له انتقاد الفنان وان يظل على علاقة طيبة معه وقال إن هذا الأمر لا يفسد للود ّ قضية، فردت اصالة أن دعوتها له، هي أكبر على تجاوزها للأمر ثم سألته عن زوجته السورية، فأكد فياض أن يحب سوريا تماماً كما يحب لبنان، لترد عليه أصالة "وحياة الله انا بحب لبنان مثل ما بحب سوريا" في تلميح منها إلى الحملة التي طالتها قبل عامين، عندما هاجمت لبنان واعتبرت ان حياتها مهددة بالخطر فيه.

حديث عن الامهات

انتقل الحوار بين الضيوف الأربعة والمحاورة الى الحديث عن الام والأمومة، فحرصت نوال على التأكيد على قربها من والدتها، أما اصالة فقالت" امي تقول لي "من خلال حبّك اشعر انني احب الدنيا كلها". ثم سألت أصالة نوال كيف تمضي اوقاتها، فردت الاخيرة بأن لديها الكثير من الصديقات اللواتي تقضي اوقات الفراغ معهن، كما أشارت الى أن والدتها "مهضومة" ولذلك تفرح صديقاتها بمجالستها".

خلاف ملحم زين وجمال فياض

الدكتور جمال فياض تحمّس بدوره للغناء، فغنى للمطرب الشعبي محمد عدوية، وهنا علقت نوال الزغبي "الله يعينك على الصحافة" لتعود وتلمح اصالة من جديد الى انتقاد جمال فياض لها.

عن اسباب خلافه مع الفنان ملحم زين قبل سنتين، قال جمال فياض " أنه لا يمكن ان يسامحه إلا إذا اعتذر منه لأنه شتمته امام مئات الأشخاص" ومضيفاً "آنا آمنت بصوته وشجعته وتحدثت الى معد ومخرج برنامج "سوبر ستار" لان صوته متمكن ومثقف" وأضاف "انا بمثابة والده الروحي وحتى لو انتقدته، فلا يحق له ان يشتمني بكلام بذيء امام مئات الأشخاص ومن بينهم ملحم بركات، وإذا لم يعتذر مني علناً، فلن اسامحه ابداً".

اصالة لـ الاتات"هل كنت دبدوب في طفولتك"

أصالة سألت نادر الأتات "هل كنت دبدوب في صغرك" اجابها "نعم"، فعلقت نوال الزغبي "بيقولوا " كربوج" ومش دبدوب". قبل ان يعود الى الغناء مجدداَ، واللافت في هذه الجلسة، وعلى الأقل في الجزء الأول منها، ان الملحن والشاعر سليم عساف لم يكن مشاركاً في الحوار.

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