القبض على 37 إخوانيًا بـ6 محافظات وبحوزتهم مولوتوف ومنشورات تحريضية

ألقت قوات الأمن القبض على 37 إخوانى اليوم الجمعة فى 6 محافظات بالجمهورية بتهمة قطع الطرق وحيازة أسلحة ومنشورات.

وصرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى أن المتابعات الأمنية رصدت تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى عقب صلاة الجمعة اليوم 19 سبتمبر الجارى أمام عدد من المساجد بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الفيوم –الشرقية – بورسعيد ) للقيام بمسيرات وقطع الطرق .. على الفور تعاملت معهم قوات الشرطة وتمكنت من تفريقهم وضبط ( 37 ) منهم بحوزتهم كميات من زجاجات المولوتوف ، منشورات تحريضية ، مكبرات صوت ، دفوف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتكثف الأقوال والدوريات الأمنية من تواجدها بالشوارع والميادين للتعامل الفورى مع ما يستجد من أحداث .