ساركوزي يعلن رسميا عودته للحياة السياسية

أعلن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي عودته الرسمية للحياة السياسية باعتزامه الترشح لرئاسة الحزب اليميني ” الاتحاد من أجل حركة شعبية” .. قائلا ” نحتاج إلى طي الصفحة …نحتاج إلى زعيم ” .

> وقال ساركوزي – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – ” أنا مرشح لعائلتي السياسية وسأقترح بإجراء تغييرات شاملة وأنا أعي الصعاب التي تنتظرنا ولكن الرهانات تتخطانا بشدة ” .

> وشدد على أن الإصلاح ضروري جداً لدرجة أن الصعاب لتحقيقه تعتبر ضئيلة .. داعيا الفرنسيين إلى الثقة في قوة وصدق التزامه ، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول جديدة أمام القلق الذي بشعر به الشعب الفرنسي .

> وكان ساركوزي قد أعلن عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢ أمام الرؤية الاشتراكي الحالي بأنه لن يفكر في الترشح مجددا إلا أنه عاد وصرح قائلا ” فرنسا الآن في حالة يرثى لها نتيجة السياسات الكارثية للاشتراكيين، ليس لدي خيار سوى الترشح في الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٧، فأنا لا أستطيع ترك الشعب الفرنسي في هذه الحالة السيئة ” .

> أ ش أ