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ساركوزي يعلن رسميا عودته للحياة السياسية

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ساركوزي يعلن رسميا عودته للحياة السياسية ساركوزي يعلن رسميا عودته للحياة السياسية

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي

أعلن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي عودته الرسمية للحياة السياسية باعتزامه الترشح لرئاسة الحزب اليميني ” الاتحاد من أجل حركة شعبية” .. قائلا ” نحتاج إلى طي الصفحة …نحتاج إلى زعيم ” .
> وقال ساركوزي – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – ” أنا مرشح لعائلتي السياسية وسأقترح بإجراء تغييرات شاملة وأنا أعي الصعاب التي تنتظرنا ولكن الرهانات تتخطانا بشدة ” .
> وشدد على أن الإصلاح ضروري جداً لدرجة أن الصعاب لتحقيقه تعتبر ضئيلة .. داعيا الفرنسيين إلى الثقة في قوة وصدق التزامه ، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول جديدة أمام القلق الذي بشعر به الشعب الفرنسي .
> وكان ساركوزي قد أعلن عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢ أمام الرؤية الاشتراكي الحالي بأنه لن يفكر في الترشح مجددا إلا أنه عاد وصرح قائلا ” فرنسا الآن في حالة يرثى لها نتيجة السياسات الكارثية للاشتراكيين، ليس لدي خيار سوى الترشح في الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٧، فأنا لا أستطيع ترك الشعب الفرنسي في هذه الحالة السيئة ” .
> أ ش أ

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