مدرب حراس الأهلي: إكرامي يعيش أفضل حالاته

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول يعيش أفضل حالاته وذلك قبل مواجهة القطن في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال سليمان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي الجمعة: "إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض حراس رائعون ويؤدون التدريبات بشكل جيد".

وأضاف "إكرامي يعيش أفضل حالاته الفنية في حراسة عرين منتخب مصر والأهلي، ويعمل مع زملائه للثبات على هذا المستوى".

وتابع "فرصة إكرامي للمشاركة أساسيا أكبر لأنه الأكثر جاهزية".

ويحل الأهلي ضيفا على القطن في المباراة التي تقام يوم السبت.