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الاشراكيون الثوريون بالفيوم يبدأون حملة جمع توقيعات لـ"تمرد"

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الاشراكيون الثوريون بالفيوم يبدأون حملة جمع توقيعات لـ"تمرد" الاشراكيون الثوريون بالفيوم يبدأون حملة جمع توقيعات لـ"تمرد"

أطلقت حركة الاشتراكيين الثوريين بالفيوم، مساء اليوم، فعالية "عايزين نعيش"، بشارع الفوال بمدينة الفيوم، والتى نظمتها الحركة بالتوازى مع حملة "تمرد" لجمع توقيعات المواطنين على استمارات سحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعالية تعليق لوحات على إستاندات خشبية وعلى الأرض تحمل العديد من المطالب الاقتصادية للمواطنين، من خلال شعارات كتبت عليها من بينها "لسه الفقر.. لسه الجوع.. حتى النور على طول مقطوع"، "غلى السكر.. غلى الزيت.. بكرة تبيعوا عفش البيت"، "ياللى بتحكم باسم الدين.. لسه الفقراء بالملايين".

وتطوع عدد من شباب الحركة بجمع التوقيعات من أهالى المنطقة على استمارات سحب الثقة من رئيس الجمهورية .

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مصر 365