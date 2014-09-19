وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الأيام المباركة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية الخارجة عن تعاليم الإسلام لم تراع حرمة هذه الأيام المباركة، مشيرًا إلى أن الكفار في جاهليتهم كانوا يكفون عن القتل والقتال في الأشهر الحرم قبل الإسلام.

وأضاف أن «هذه الجماعات الإرهابية المجرمة لا تتقي الله ولا تراعي حرمة الزمان ولا المكان ولا الأشهر الحرم كأنهم انسلخوا من تعاليم دينهم وطغت عليهم المظاهر السياسية الزائلة»، مؤكدًا أن «هؤلاء لا يفقهون في دينهم شيئا لأن دماء وأموال المسلمين حرام عليهم».

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد «الشيخة مريم» بمدينة دمنهور، في إطار احتفالات محافظة البحيرة اليوم بعيدها القومي، وجاء موضوع الخطبة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأشار جمعة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر دولي كبير حول عظمة الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه ممن شوهوا صورة الإسلام، وذلك لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح في الداخل والخارج.

وحث وزير الأوقاف المصريين على التوازن بين العبادات والعمل خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتكون مصر في المقدمة، مؤكدًا على أن التقدم يأتي بالعمل القوى.