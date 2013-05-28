بالصور.. مفتى الإخوان: نمر بمفترق طرق إما الثبات أو الاستجابة للفساد

أكد عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اتحاد علماء المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ومفتى جماعة الإخوان، خلال الندوة التى ألقاها مساء اليوم بمسجد الإستاد تحت عنوان "القيم الأخلاقية ودورها فى نهضة الأمم" بحضور عدد كبير من أبناء المحافظ، وعلى رأسهم المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، أن الأمة تقف الآن على مفرق طرق وإما أن تثبت على هدى الله أو تستجيب إلى من يدعون إلى الفساد ويدعون أنه الصلاح ..

وقال، "إن الله أنعم على المؤمنين بجهاز يستطيع أن يرى به خيراً من عيونه، التى فى رأسه، ألا وهو القلب الذى يحدد الفاسد والصالح، وأن العمى ليس أن ينتزع الله نور البصر، ولكنه إغلاق هذا القلب ورؤية الأشياء مخلوطة ومختلفة" .

وأضاف أن الرسالة الإسلامية جاءت لتتم فطرات الناس وأن أصل الفطرة هى الخير وأن الشياطين أزاحت الناس عن ذلك حتى جاء الأنبياء، ليوجهوا الناس للطريق الصحيح، ولذلك تجد المرأة والرجل حتى وإن كانا غير متدينين يميلان إلى الفطرة السوية والطبيعية، التى فطر الله الناس عليها .

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى الآن محاولة سرقة ديننا وهويتنا، وهناك من يحاول جرنا جراً إلى النار وإلى قيم لا نعرفها، قائلاً إن من واجبنا أن ندعوهم إلى الهدى والتمسك بديننا.

وأكد أن العدل فى صدر القاضى، وليس فى نص القانون، وإن كان القلب ممتلئ عدلاً لن يجعله النص، وإن كان غير سوياً ألا يطبق العدل ، ومع فساد القلب وانضباط اللائحة يحدث فساد والقوانين لا علاقة لها بقلوب الناس، أما الشريعة فتدعو إلى تربية الإنسان وإصلاح قلبه، وهذا هو منهج الإسلام العظيم، الذى يبحث عن سلامة الصدر وانضباط الشخص مع الله .