بريطاني يربح 200 ألف إسترليني في رهان على نتيجة استفتاء اسكتلندا

ربح أحد سكان العاصمة البريطانية، لندن، نحو 200 ألف جنيه إسترليني، 327 الف دولار أمريكي، الجمعة، بعد أن راهن على أن اسكتلندا سترفض الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وقال مكتب وليام هيل للمراهنات، وهو أكبر مكتب للمراهنات في بريطانيا، إن الفائز ربح بعد أن راهن على 900 ألف جنيه استرليني في أربعة رهانات كبرى على رفض الاستقلال، منذ يونيو الماضي.

وتروج مكاتب المراهنات للرهانات السياسية كنشاط جانبي مدر للربح إلى جانب عملها الأساسي في سباق الخيل وكرة القدم.

وقال مكتب وليام هيل إن المراهنات على الاستفتاء وصلت إلى ثلاثة ملايين استرليني.

ويعادل هذا ثلاثة أمثال المبلغ، الذي تم جمعه في المراهنات على نتيجة الانتخابات العامة السابقة في بريطانيا، خلال 2010، ويماثل تقريبا قيمة المراهنات، التي يتوقعها المكتب على مباراة كرة قدم مهمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتشير الرهانات، التي طرحتها مكاتب المراهنات إلى أنها كانت تعتقد أن الاسكتلنديين سيرفضون الاستقلال في الاستفتاء التاريخي.