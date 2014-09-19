جمعه : الجماعات الإرهابية خارجة عن تعليم الإسلام ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم

أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، أن الجماعات الإرهابية الخارجة عن تعليم الإسلام لم تراع حرمة هذه الأيام المباركة من الأشهر الحرم، مشيرا إلى أن الكفار في جاهليتهم كانوا يكفون عن القتل والقتال في الأشهر الحرم قبل الإسلام.

> وأضاف أن هذه الجماعات الإرهابية المجرمة لا تتقى الله ولا تراعى حرمة الزمان ولا المكان ولا الأشهر الحرم كانهم انسلخوا من تعاليم دينهم وطغت عليهم المظاهر السياسية الزائلة، مؤكدا على أن هؤلاء لا يفقهون في دينهم شيئا لأن دماء وأموال المسلمين حرام عليهم.

> جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد “الشيخة مريم” بمدينة دمنهور، في إطار احتفالات محافظة البحيرة اليوم بعيدها القومي، وجاء موضوع الخطبة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.

> وأشار الدكتور مختار جمعه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر دولي كبير حول عظمة الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه ممن شوهوا صورة الإسلام، وذلك لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح في الداخل والخارج.

> وحث وزير الأوقاف المصريين على التوازن بين العبادات والعمل خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتكون مصر في المقدمة، مؤكدا على أن التقدم يأتي بالعمل القوى.

> أ ش أ