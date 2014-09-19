أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جمعه : الجماعات الإرهابية خارجة عن تعليم الإسلام ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم

Google+ Print
جمعه : الجماعات الإرهابية خارجة عن تعليم الإسلام ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم جمعه : الجماعات الإرهابية خارجة عن تعليم الإسلام ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم

 

محمد مختار جمعه-وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، أن الجماعات الإرهابية الخارجة عن تعليم الإسلام لم تراع حرمة هذه الأيام المباركة من الأشهر الحرم، مشيرا إلى أن الكفار في جاهليتهم كانوا يكفون عن القتل والقتال في الأشهر الحرم قبل الإسلام.
> وأضاف أن هذه الجماعات الإرهابية المجرمة لا تتقى الله ولا تراعى حرمة الزمان ولا المكان ولا الأشهر الحرم كانهم انسلخوا من تعاليم دينهم وطغت عليهم المظاهر السياسية الزائلة، مؤكدا على أن هؤلاء لا يفقهون في دينهم شيئا لأن دماء وأموال المسلمين حرام عليهم.
> جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها وزير الأوقاف بمسجد “الشيخة مريم” بمدينة دمنهور، في إطار احتفالات محافظة البحيرة اليوم بعيدها القومي، وجاء موضوع الخطبة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.
> وأشار الدكتور مختار جمعه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر دولي كبير حول عظمة الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه ممن شوهوا صورة الإسلام، وذلك لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح في الداخل والخارج.
> وحث وزير الأوقاف المصريين على التوازن بين العبادات والعمل خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتكون في المقدمة، مؤكدا على أن التقدم يأتي بالعمل القوى.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%