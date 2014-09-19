مميش يتفقد مواقع حفر قناة السويس.. ويؤكد فتح قناتي اتصال للقناة الجديدة

قالت مصادر بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تفقد مواقع حفر القناة اليوم الجمعة والتقى عددا من القيادات العسكرية بالادارة الهندسية المشرفة على المشروع.

وأكد أنه تم الاتفاق معهم على أنه تم فتح قناتى اتصال بين القناة الحالية والقناة الجديدة فى اطار خطة التكريك التى بدأت فعليا بالقطاع الجنوبي والشمال وأنه سيتم تعميق القناة الجديدة بعمق 24مترا وعرض 340مترا.

وأوضح أنه بفتح القناتين خلال الشهر الجارى ترتفع فتحات وقنوات التوصيل بين القناتين الى أربعة قنوات لافتا الى فتح قناتين أضافتين ليصل اجمالى قنوات الاتصال أرعبة وأتنين فى الشمال والجنوب بأجمالى 6قنوات.

وأكد مميش أن الادارة الهندسية وفرت كل الامكانات اللازمة لعمل 66شركة تشارك فعليا فى أعمال الحفر وتعمل على مدى الاربع والعشرين ساعة يوميا ليلاونهارا.

وشدد مميش على الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بالعمل فى القناة الجديدة خلال عام وفق تعليمات الرئيس السيسي.