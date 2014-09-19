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بدء إضراب مهندس ميكانيكي بمحطة قطارات الأقصر عن الطعام تنديدًا بنقله تعسفيًا

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بدء إضراب مهندس ميكانيكي بمحطة قطارات الأقصر عن الطعام تنديدًا بنقله تعسفيًا بدء إضراب مهندس ميكانيكي بمحطة قطارات الأقصر عن الطعام تنديدًا بنقله تعسفيًا

19 سبتمبر 2014 | 4:47 مساءً

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بدأ مهندس ميكانيكي بورشة الديزيل بمحطة قطارات الأقصر، إضرابًا مفتوحا عن الطعام داخل مستشفي الأقصر العام، احتجاجا علي قرار نقله الذي وصفه بالتعسفي.

وقال المهندس ايميل يونان بطرس 38 سنة، مهندس ميكانيكي بورشة الديزيل بمحطة قطارات الأقصر، أن مدير المنطقة الجنوبية قرر نقله تعسفيًاإالي محافظة سوهاج، بسبب رفضه التوقيع علي استلام كميات سولار لتشغيل القطارات، أثناء توقف حركة القطارات خلال الفترة التي شهدت تظاهرات وأعمال عنف لجماعة الإخوان المسلمين .

وأشار بطرس، إلي أن مدير المحطة، طالبه بالتوقيع علي استلام كميات السولار والتى تقدر بـ 10 آلاف لتر يوميًا، في أيام التشغيل مثلها في أيام التوقف الإ أنه رفض ذلك ما آثار حفيظة مرؤسيه الذين قدموا شكاوي كيديه ضده بعد هذا الموقف وقام علي إثر ذلك مدير المنطقة باستغلال هذه الشكاوي وأصدر قرارًا بنقله تعسفيًا إلي محافظة سوهاج علي حد قوله .

2014-09-19

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