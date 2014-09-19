مورينيو قبل لقاء مانشستر سيتي : مواجهة الفرق الكبيرة أسهل من الفرق الصغيرة

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادى تشيلسي بأن البلوز لن يواجهوا مشكلة في خوض مباراة مانشستر سيتي بعد غد “الأحد” على إستاد الاتحاد .

> ورغم تعادل تشيلسي على ملعبه في أولى مباريات دوري الأبطال منتصف الأسبوع بعد أن فاز بمبارياته الأربع الأولى في الدوري فان مورينيو يرى أن تشيلسي قادر على هزيمة السيتيزنز أحد المنافسين على لقب الدوري هذا الموسم .

> وقال مورينيو – في تصريحات للصحفيين اليوم “الجمعة” – ” دائما ما أقضى أوقاتا طيبة عند ملاقاة الفرق الكبيرة لأن هذا يجعل مهمتي سهلة .. نحن نحترم السيتي تماما لأنهم يستحقون ذلك ولكننا نؤمن بقدراتنا ” .

> وأضاف سبيشيال وان قائلا ” الوضع المثالي هو تسجيل العديد من الأهداف مع عدم تلقي مرمانا أي هدف وسوف نسعى للوصول إلى ذلك ” .

> وأكد المدرب البرتغالي أن هداف الفريق الإسبانى دييجو كوستا سيبدأ اللقاء رغم المخاوف التي تأثرت حول عدم جاهزيته من الناحية البدنية .

> أ ش أ