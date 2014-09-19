أعضاء بحزب الوسط يتقدمون باستقالاتهم في محاضر شرطية بالأقصر

حرر 4 من أعضاء حزب الوسط، محاضر رسمية باستقالتهم من الحزب بمركز شرطة القرنة غرب الأقصر، بعد أن قاموا بتسليم كارنيهاتهم، احتجاجًا علي سياسة الحزب المنحازة لجماعة الإخوان المسلمين .

والأعضاء المتقدمين باستقالاتهم هم، كلا من سيد محمد احمد محمد، ومحمود سيد أحمد علي، ومحمود محمد الجيلاني ابراهيم، ومحمود حسن ابو الحجاج، مقيمين القرنة غرب الأقصر.

وتم تحرير المحاضر، 3354، 3355، 3356، 3357، لسنة 2014 إداري مركز شرطة القرنة حيث تم إثبات عدم رغبتهم في الاستمرار بعضوية الحزب وتنازلهم عن العضوية وتسليم الكارنيهات في تلك المحاضر .