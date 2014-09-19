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بالصور.. حملة هجوم ضد متجر بريطاني يحمل اسم «داعش» بالإنجليزية

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تعرضت صاحبة متجر ملابس بريطاني للسيدات يحمل اسم «إيزيس» (ISIS) إلى حملة هجوم بعد ربطه عن طريق الخطأ مع تنظيم «داعش» الذي يطلق عليه بالإنجليزية «ISIS».

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الجمعة، فإن مديرة المتجر، جيل كامبل، التي افتتحت مشروعها منذ 7 سنوات، اضطرت إلى إصدار بيان تؤكد فيه أنه لا يوجد أي صلة بينها وبين تنظيم «داعش»، حيث تضارب اسم المتجر مع الاختصار المتعارف عليه لـ«داعش» لدى الغرب، وهو «ISIS».

وأوضحت كامبل أنها رفضت تغيير الاسم، الذي يرجع تاريخيا إلى آلهة الجمال والأنوثة في «إيزيس».

Owner Julie Campbell (right), pictured with sales executive Fiona Budd and a model of Egyptian goddess Isis, say it is bizarre events in the Middle East are affecting her clothes shop

وذكرت كامبل أن فريق العمل بالمتجر يتعرض إلى سوء معاملة وهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشابه اسم متجرها مع منظمة إرهابية. وكشفت كامبل عن وجود حملة إلكترونية تهدد بقصف أو تفجير متجرها ما لم تغير اسم المحل فورا.

The shop has been called Isis for seven years but the name only started causing trouble this year

وتابعت كامبل: «لا أصدق ما أتعرض إليه الآن.. ولكنين أريد أن أوضح للجميع أنني ل أدعم ولا أنتمي ولا لي أي صلة بتلك المجموعة الإرهابية الحقيرة في الشرق الأوسط».

She has refused to change the name, which comes from the Egyptian goddess of beauty and femininity

وأشارت كامبل إلى أنها كانت تفكر في نقل متجرها إلى منطقة أخرى تبعد 12 ميلا عن منزل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأضافت: «هل يمكنك تخيل الدعاية السيئة التي قد تنسب إلى المتجر إذا وصل إلى عتبة رئيس الوزراء بنفس الربط بالمجموعة الإرهابية؟».

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