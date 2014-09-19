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ليبيا: المصري الذي قتل في محل عمله خياط يدعى عادل إسحاق شعبان

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أكد مصدر أمني ببنغازي أن المواطن المصري الذي قتل الخميس، بمنطقة البركة يدعى عادل إسحاق شعبان، ومسيحي الديانة.
>وكان فريق الهلال الأحمر الليبي قد تلقى الخميس بلاغا عن مقتل مواطن مصري داخل محله بمنطقة البركة ببنغازي.
>وقال المصدر الأمني، الجمعة- «إن مسلحين مجهولين أقتحموا محل الحياكة الذي يعمل به المواطن المصري منذ 20 عاما، ويقع في شارع الطيرة بمنطقة البركة وسط مدينة بنغازي وأطلقوا وابلا من الرصاص عليه ما أدى إلى مقتله في الحال».
>وأضاف المصدر أن سيارة المسلحين لاذت بالفرار عقب تنفيذ الجريمة، لافتا أنه تم نقل جثة العامل إلى مركز بنغازي الطبي وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
>يذكر أن مدينة بنغازي تشهد إنفلاتا أمنيا من اغتيالات واختطاف لمسؤولين عسكريين وأمنين ومدنيين.

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