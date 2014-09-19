ريم ماجد تعلن انضمامها لـ«الأمعاء الخاوية»

أعلنت الإعلامية ريم ماجد، إضرابها عن الطعام، صباح الجمعة ولمدة 48 ساعة، استجابة لحملة «الأمعاء الخاوية».

وأكدت ريم، في حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن إضرابها عن الطعام يأتي في إطار التضامن المعتقلين والسجناء المضربين.

وفي سياق موازِ، طالبت حركة «تمرد 25-30»، في رسالة وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن أحمد دومة.

وجاء في نص الرسالة «إلى الرئيس والزعيم، نعلم مدى حبكم لهذا الوطن مصر وشبابه، الذي تريد أن يكون للشباب دورًا معك في مرحلة النهوض به، لذا نطالبك بالإفراج عن (دومة) باعتباره من أبناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، نظرًا لتدهور صحته».

وقال محمد حسين، منسق الحركة، إنهم بصدد تسليم الرسالة إلى مؤسسة الرئاسة، ومطالبتها بتعديل القانون «الذي يحرم المواطنين من التعبير عن رأيهم».

ولفت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أهمية ترك الحرية لطلاب الجامعات للتظاهر دون الإضرار بالعملية التعليمية أو المنشآت العامة.

وفي سياق متصل، وجهت حملة «الحرية للجدعان» الدعوة للنشطاء السياسيين والمتضامنين مع المضربين عن الطعام لإرسال تلغرافات عبر الهواتف الأرضية لمكتب النائب العام بمقر دار القضاء العالي، لمناشدته الإفراج الفوري عن محمد صلاح سلطان الذي أضرب عن الطعام منذ 26 يناير الماضي، وكذلك إرسال تلغرافات مساء السبت وصباح الأحد إلى محكمة الاستئناف، مكتب المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس دائرة 5 جيزة جنايات، للمطالبة بإخلاء سبيله.