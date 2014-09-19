أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ريم ماجد تعلن انضمامها لـ«الأمعاء الخاوية»

  • مصر
  • 6
Google+ Print

أعلنت الإعلامية ريم ماجد، إضرابها عن الطعام، صباح الجمعة ولمدة 48 ساعة، استجابة لحملة «الأمعاء الخاوية».

وأكدت ريم، في حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن إضرابها عن الطعام يأتي في إطار التضامن المعتقلين والسجناء المضربين.

وفي سياق موازِ، طالبت حركة «تمرد 25-30»، في رسالة وجهتها للرئيس عبدالفتاح ، بالإفراج عن أحمد دومة.

وجاء في نص الرسالة «إلى الرئيس والزعيم، نعلم مدى حبكم لهذا الوطن وشبابه، الذي تريد أن يكون للشباب دورًا معك في مرحلة النهوض به، لذا نطالبك بالإفراج عن (دومة) باعتباره من أبناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، نظرًا لتدهور صحته».

وقال محمد حسين، منسق الحركة، إنهم بصدد تسليم الرسالة إلى مؤسسة الرئاسة، ومطالبتها بتعديل القانون «الذي يحرم المواطنين من التعبير عن رأيهم».

ولفت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أهمية ترك الحرية لطلاب الجامعات للتظاهر دون الإضرار بالعملية التعليمية أو المنشآت العامة.

وفي سياق متصل، وجهت حملة «الحرية للجدعان» الدعوة للنشطاء السياسيين والمتضامنين مع المضربين عن الطعام لإرسال تلغرافات عبر الهواتف الأرضية لمكتب النائب العام بمقر دار القضاء العالي، لمناشدته الإفراج الفوري عن محمد صلاح سلطان الذي أضرب عن الطعام منذ 26 يناير الماضي، وكذلك إرسال تلغرافات مساء السبت وصباح الأحد إلى محكمة الاستئناف، مكتب المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس دائرة 5 جيزة جنايات، للمطالبة بإخلاء سبيله.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب