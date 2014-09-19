«واشنطن بوست» تشيد بـ«الإفتاء» لاستبدالها «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن «داعش»

أشادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية للمرة الثالثة بحملة دار الإفتاء المصرية، التي أطلقتها لتغيير مسمى «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن التنظيم الإرهابي واستبداله بـ «منشقي القاعدة».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الحكومة الفرنسية قد استجابت لمبادرة دار الإفتاء، وأصدرت بيانًا استبدلت فيه اسم «الدولة الإسلامية»، كما نقلت تصريحات وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس للصحفيين، بأنه لا ينصح باستخدام مسمى «الدولة الإسلامية»، لأنه يطمس الخطوط الفاصلة بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهابيين الذين لا ينتمون للإسلام من جهة أخرى، مؤكدًا أنه لن يستخدم هذا المصطلح عند الحديث عنهم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الفرنسيين ليسوا وحدهم من سيتوقفون عن استخدام هذا المسمى للتعبير عن رفضهم لتلك الممارسات وربطها بالإسلام، قائلة: «إن مبادرة دار الإفتاء جاءت للتعبير عن رفض المؤسسة الدينية للعديد من الصور النمطية المشوهة التي ارتبطت بالإسلام من أعمال دموية تقوم بها تلك الجماعة الإرهابية».