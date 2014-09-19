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القوات المسلحة تنظم مسابقة علمية للشباب

  • مصر
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تنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، مسابقة للمبدعين والباحثين من شباب في العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم الفنية والتطبيقية تحت عنوان «الأفكار المبدعة.. مستقبل وطن»، والتي تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تبني المواهب والطاقات الإبداعية المتجددة للشباب وتنميتها من أجل خدمة المجتمع المصري.

وتشمل فروع المسابقة «الأنشطة البحثية، والمبتكرات في المجالات التكنولوجية، والصناعة، والتعدين، والتشييد والبناء، والزراعة والري»، والتي يمكن تطبيقها عمليا للمساهمة في تنمية المجتمع.

كما حددت شروط المسابقة كالتالي: «أن لا يزيد سن المتسابق عن 40 عاما، وأن يكون البحث أو الابتكار قد تم توثيقة بوزارة البحث العلمي، وأن لا يكون العمل قد نال جائزة سابقة داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أنه ستقوم لجنة من كبار المتخصصين بالقوات المسلحة والمدنيين بتقييم الأعمال المقدمة للمسابقة واختيار الفائزين، وأن ترسل الأعمال المشاركة علي 4 أسطوانات مدمجة علي العنوان التالي: (11 شارع العروبة – مصر الجديدة)، وذلك اعتبارا من الأحد 21 سبتمبر الجاري، وحتي الإثنين 20 أكتوبر 2014».

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