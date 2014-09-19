“مساج الأسماك” أو “دكتور فيش”..علاج طبيعى تحول إلى مشروع تجارى لتحقيق المكاسب

انتشرت مؤخرا فى مصر ظاهرة “مساج الأسماك” أو ” دكتور فيش”، وهى تتم عبر مراكز يتم من خلالها وضع الأقدام فى أحواض زجاجية بها أسماك ضئيلة الحجم تتجمع حول باطن القدم والأصابع ويشعر الإنسان بدغدغة فى قدميه جراء قيام الأسماك بما يعرف بأكل الجلد الميت على حد قول الوصف التجارى.

وبدأت عملية “مساج الأسماك” منذ الخمسينيات وانتشرت حاليا فى الدول الأسيوية وبعض الدول العربية كان من ضمنها مصر حيث توجد مراكز فى بورتو مارينا وسيتى ستارز بمدينة نصر.

وينتمي “دكتور فش” إلى نوع من الأسماك يعرف علميا باسم «غارا روفا» واكتشفت فوائدها العلاجية أولاً في منتجعات بالقرب من مدينتي كانغال وسيفاس التركيتين الصغيرتين. وعرفت هذه الأسماك منذ القدم بعلاج أمراض جلدية مثل الصدفية وظل منتجع كانغال المائي، وهو الأكبر من بين الاثنين، مقصدا علاجيا لأكثر من 100 عام ، وأصبح منذ عام 1988 مركزا لعلاج مرضى الصدفية من جميع أنحاء العالم.

وتقول آرليت ناظم إحدى العاملات بمركز “أرجيلاب” للتجميل بمدينة بيروت اللبنانية، إنها أسماك “من دون أسنان، تمص على غرار الحجامة”، لذا لا يصاحب عملية التنظيف أي ألم.

وأضافت أن “هذه السمكة تأكل الجلد الميت بدون أن يتسبب ذلك في تهيج بالجلد الحي، أو أي التهاب، بل تقوم الأسماك بالتدليك لتنشط الدورة الدموية، وبعد وقت قصير يشعر الزبائن بالاسترخاء بدءا من القدمين وصولا إلى الرأس، إلى درجة أن بعضهم يشعر بالنعاس”.

وتبدأ إجراءات بغسل القدمين أو اليدين بالماء وبدون صابون، لأن المواد الكيميائية في الصابون تضر الأسماك. بعدها تبرد الأظافر وتنقع القدمان أو اليدان في الماء لمدة 5 دقائق، قبل وضعها في حوض الأسماك، مع الحرص على ألا تلمسا قعر الحوض حتى لا تدهس الأسماك التي يتراوح طولها ما بين 2 و4 سنتيمترات بطريق الخطأ، وما أن تدخل أصابع القدم أو اليد في الحوض الزجاجي المكعب الذي يبلغ طوله نحو 80 سنتيمتراً، والمليء بالماء الدافئ، حتى تشن قوافل الأسماك الصغيرة، هجماتها على “الهدف”، لتقوم بالتهام اللحم الميت حول الأظافر، وتدلك القدم أو اليد على طريقتها، ما يولد شعورا بالدغدغة ثم بالاسترخاء.

وبعد انتهاء الأسماك من “مهمتها” التي تنفذها على مراحل أو موجات، على مدى نحو 20 دقيقة، يتم إخراج القدم أو اليد من الماء ناعمة كجلد الطفل. وتقول آرليت ناظم إن عملية التنظيف لا تتسبب في أي رائحة، كما أن لهذه الأسماك فوائد صحية.

وتوضح أنها “تفرز مادة ديترانول أو الأنثرالين، وهي مادة تستخدم في علاج الأكزيما والصدفية”.

من جانبه، وافق الدكتور تيم كلايتون ، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول بالمملكة المتحدة، على أن العلاج آمن، ويقول، “لقد تعاملت مع بعض المرضى الذين تسنى لهم تجربة العلاج. وفكرة أن تتغذى الأسماك على خلايا ميتة على سطح الجلد لا بأس بها. إنها بلا شك طريقة مبتكرة مثيرة للاهتمام للتخلص من الصدفية. صحيح أنها قد لا تكون العلاج النهائي الشافي ولكن بإمكانها أن تعمل على تحسين سطح الجلد”.

وسمكة “جارا روفا” من أصول تركية اكتشفت في عام 1800، وأقيمت لهما محميات خلال الخمسينات في تركيا، قصدها الناس لعلاج أمراضهم الجلدية. وبداية من 2006 انتشرت في شرق آسيا ثم في الولايات المتحدة وأوروبا، وباتت تربى في مزارع خاصة.