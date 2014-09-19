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بالصور… الانتهاء من تركيب خلايا للطاقة الشمسية بجامعة جنوب الوادي

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بالصور… الانتهاء من تركيب خلايا للطاقة الشمسية بجامعة جنوب الوادي بالصور… الانتهاء من تركيب خلايا للطاقة الشمسية بجامعة جنوب الوادي

أنهت جامعة جنوب الوادى  تركيب خلايا و ألواح شمسية  بعدد من أسطح المبانى بهدف تدريب خريجى كليات العلوم والهندسة والمهتمين بمجال الطاقة الشمسية على تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية  على أن تبدأ الدورات التدريبية مع بداية شهر أكتوبر القادم .

,قال الدكتور محمود سيد عبدالصادق منسق مشروع الطاقة الشمسية بالجامعة ، بأن دورات تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ، تعد من أول دورات تدريبية فى صعيد فى مجال الطاقة ، مضيفاً بأن ألواح الطاقة الشمسية  التى تم تركيبها أعلى سطح الإدارة المركزية بالجامعة سوف يتم الاستعانة بها فى تغذية معملى الطاقة الشمسية بالجامعة  موضحا أن الدورات التدريبية ستبدأ بداية الشهر القادم .

ومن جانبه أعرب الدكتور عباس منصور  رئيس الجامعه ، عن سعادته لتميز الجامعة وتفردها فى مجال التدريب على تركيب وتصميم ألواح الطاقة الشمسية وهو ما لم يكن معتاداً من قبل  وهو ما يدل على مواكبة الجامعة لتطورات العصر الحديث ودخولها مجال الطاقة النظيفة .

 

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