أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القوات المسلحة تنظم مسابقة علمية للشباب بعنوان “الأفكار المبدعة مستقبل وطن”

Google+ Print
القوات المسلحة تنظم مسابقة علمية للشباب بعنوان “الأفكار المبدعة مستقبل وطن” القوات المسلحة تنظم مسابقة علمية للشباب بعنوان “الأفكار المبدعة مستقبل وطن”

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة للمبدعين والباحثين من شباب ، فى العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم الفنية والتطبيقية تحت عنوان “الأفكار المبدعة .. مستقبل وطن”،

يأتى هذا فى إطار حرص القوات المسلحة على تبنى المواهب والطاقات الإبداعية المتجددة للشباب وتنميتها، من أجل خدمة المجتمع المصرى.

وتشمل فروع المسابقة الأنشطة البحثية والمبتكرات فى المجالات التكنولوجية والصناعة والتعدين والتشييد والبناء والزراعة والرى، والتى يمكن تطبيقها عمليا للمساهمة فى تنمية المجتمع، وذلك على أن لا يزيد سن المتسابق عن 40 عاما، وأن يكون البحث أو الابتكار قد تم توثيقة بوزارة البحث العلمى، وأن لا يكون العمل نال جائزة سابقة داخليا أو خارجيا، حيث تقوم لجنة من كبار المتخصصين بالقوات المسلحة والمدنيين بتقييم الأعمال المقدمة للمسابقة، واختيار الفائزين .

ترسل الأعمال المشاركة على 4 اسطوانات مدمجة على العنوان التالى : 11 شارع العروبة – مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الأحد 21 سبتمبر الجارى، وحتى يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2014، وللتعرف على المزيد من التفاصيل عن موضوع وشروط المسابقة فقد تم نشرها على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية . www. mod .gov.eg.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%