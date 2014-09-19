القوات المسلحة تنظم مسابقة علمية للشباب بعنوان “الأفكار المبدعة مستقبل وطن”

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة للمبدعين والباحثين من شباب مصر، فى العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم الفنية والتطبيقية تحت عنوان “الأفكار المبدعة .. مستقبل وطن”،

يأتى هذا فى إطار حرص القوات المسلحة على تبنى المواهب والطاقات الإبداعية المتجددة للشباب وتنميتها، من أجل خدمة المجتمع المصرى.

وتشمل فروع المسابقة الأنشطة البحثية والمبتكرات فى المجالات التكنولوجية والصناعة والتعدين والتشييد والبناء والزراعة والرى، والتى يمكن تطبيقها عمليا للمساهمة فى تنمية المجتمع، وذلك على أن لا يزيد سن المتسابق عن 40 عاما، وأن يكون البحث أو الابتكار قد تم توثيقة بوزارة البحث العلمى، وأن لا يكون العمل نال جائزة سابقة داخليا أو خارجيا، حيث تقوم لجنة من كبار المتخصصين بالقوات المسلحة والمدنيين بتقييم الأعمال المقدمة للمسابقة، واختيار الفائزين .

ترسل الأعمال المشاركة على 4 اسطوانات مدمجة على العنوان التالى : 11 شارع العروبة – مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الأحد 21 سبتمبر الجارى، وحتى يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2014، وللتعرف على المزيد من التفاصيل عن موضوع وشروط المسابقة فقد تم نشرها على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية . www. mod .gov.eg.