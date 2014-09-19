ضبط 8 بنادق خرطوش و 200 طلقة نارية داخل قطار بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم الجمعة من ضبط 8 بنادق خرطوش و200 طلقة نارية من ذات العيار داخل أحدى عربات القطار المميز أثناء توقفة بمحطة سكه حديد قفط.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بالعثور على عدد من البنادق النارية والذخيرة داخل قطار بمركز قفط.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث المركز بضبط 8 بنادق خرطوش جديده داخل صناديق خشبية و عدد 4 خزينة و عدد 200 طلقة نارية من ذات العيار بإحدى عربات القطار المميز أثناء توقفة بالمحطة وتبين أن القطار كان قادما من القاهرة و متجها إلى أسوان فتم التحفظ على المضبوطات وتكثف الشرطة جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومليكة المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.