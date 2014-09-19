عمرو حسين.. تيشيرت أبيض في تاريخ «الزمالك» (بروفايل)

عام 2030، وبعد أعوام من الآن، وتحديداً في إحدى تدريبات نادي الزمالك، ستمضي جماهير عشقت ناديها على مر التاريخ صوب القلعة البيضاء، سيولّوا وجوههم النحيفة، وأجسادهم الشقية صوب ملعب حلمي زامورا، عبر بوابة «عمرو حسن»، وسيحاول أحد أفراد المجموعة الصغار معرفة من هو «عمرو حسين»، ليبدأ على الفور عشرات من ضمن مجموعة «ألتراس وايت نايتس» الغناء «آه يا تيشير العمر يا أبيض... راح فين أغلى الشباب... عمرو حسين فارس الزمالك وهب روحه للكيان... عمره ما فيوم ما تخلى عنه في الكوربة وفي الترحالات».

وسيكون أسهل على ذلك الصغير بعد تلك الرحلة التي خاضها في عالم الأولتراس لتوه، حين يعود إلى المنزل أن يبحث عن «عمرو حسين» على محرك البحث جوجل، ليجد عشرات الفيديوهات المتناثرة على موقع يوتيوب.

سيرى الآلاف من أبناء «وايت نايتس» - ربما الجيل الثالث - بحسب السنوات وقتها، تتدافع على بوابات النادي مطالبة برحيل «رئيس مجلس إدراته»، وستشهد كاميرات المصورين على سيارات الأمن المركزي والحراس الشخصيين لرئيس النادي وقتها، ممدوح عباس، الذين قابلوا مطالبات الجماهير برصاص خرج من بنادقهم محاولاً كتمان «مشجع يمتلك حباً طفولياً لناديه» مساء يوم 19 سبتمبر 2013 أمام بوابات القلعة البيضاء.

سيشاهد كواليس المجموعة لدخلة الفريق في نهائي كأس مصر بعد مقتل عمرو حسين بشهرين، في 9 نوفمبر 2013، وسيقرأ الرسالة التي كتبها «ألتراس وايت نايتس» لعمر في المدرج «هتعيش بطل لنادي حر»، والرسالة التي وجهتها المجموعة لرئيس مجلس الإدارة «هتموت مذلول بدم عمرو»، والسنانير التي تحمل صورة الشهيد.

وسيرى شيكابالا نجم الفريق في ذلك الوقت، يجري بعد احرازه هدفاً بمرمى فريق وادي دجلة في نهائي بطولة كأس مصر نحو المدرجات، يشير بيده إلى لافتة بيضاء اللون، مكتوب عليها جملة «آه يا تيشيرت العمر يا أبيض»، والتي دونها «عمرو حسين» في حسابه على موقع تويتر قبل وفاتة بأيام.

وسيكون سعيداً، شاعراً بالفخر حين يرى كأس البطولة يتحرك بين آيادي الجماهير على أنغام الفريق، بعد أن ذهب به أبناء النادي ليهدوه للجماهير، الفارس الوحيد في المعركة.

سيدرك وقتها ذلك الصغير تشجيعاً وحباً لنادي، لم تكن تدركه دولة «عمرو حسين»، الذي قتل بالرصاص وعمره لا يتجاوز 19 عاماً، وقال تقرير الطبيب الشرعي وقتها إن وفاته حدثت نتيجة طلق ناري، لكن لم يتم التعرف على عيار السلاح.