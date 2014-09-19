«العشر الأوائل من ذي الحجة.. مناسك وفضائل» خطبة الجمعة بمساجد أسيوط‎

عممت مديرية أوقاف أسيوط ، اليوم ، خطبة الجمعة الموحدة بجميع مساجدها مختلف مراكز ومدن المحافظة ، بعنوان “العشر الأوائل من ذي الحجة..مناسك وفضائل”.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، خلال خطبة الجمعة ، انه من رحمة الله تعالى ، بعباده أن جعل لهم مواسم للخيرات ، تضاعف فيها الحسنات ، و يستكثرون فيها من الأعمال الصالحات ، حيث يتجدد فيها نشاط العبد فيسارع إلى الخيرات ليتقرب من رب الأرض و السموات .

وأشار الشيخ محمد العجمي ، إلى أن الله تعالى فضل بعض الأزمنة على بعض ، ففضّل بعض الشهور ـ وهي الأشهر الحرم ـ على غيرها من الشهور ، كما فضّل تبارك وتعالى ـ بعض الأيام على بعض ، ففضل العشر الأوَل من شهر ذي الحجة على سائر الأيام ، وجعل العمل الصالح فيها أكثر ثوابًا و أعظم أجرًا من العمل فيما سواها من الأيام .

وتابع “العجمي ” أنه بالنظر إلى هذه الأيام ـ عشر ذي الحجة ـ نجد أنها حظيت بهذه المكانة وتلك المنزلة ؛ لاجتماع أمهات العبادات فيها ، وهي الصلاة ، والصيام والصدقة ، ووقوع غالب مناسك الحج فيها ، ولا يتأتى ذلك في غيرها ، ففيها يوم التروية ، و هو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وفيها يوم عرفة ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، وهو يومٌ معروفٌ بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنب ، وفيها كذلك يوم النّحر ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو أفضل الأيام ، وفيه معظم أعمال النسك : من رمى الجمرة ، وحلق الرّأس ، وذبح الهَدْي ،و الطّواف ، والسّعي ، وصلاة العيد ، وذبح الأضحية ، واجتماع المسلمين في صلاة العيد ، وتهنئة بعضهم بعضٍّا.