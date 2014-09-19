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نقابة الفلاحين: الزراعات التعاقدية تضاعف إنتاج المحاصيل الزراعية

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نقابة الفلاحين: الزراعات التعاقدية تضاعف إنتاج المحاصيل الزراعية نقابة الفلاحين: الزراعات التعاقدية تضاعف إنتاج المحاصيل الزراعية

وصف حسين عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين لقاء الرئيس بفلاحي في عيدهم الخمسين باللقاء الأخوي والودي مؤكدا أن جموع الفلاحين تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك بوعي وعلم القيادة السياسية بمشاكلهم والرغبة القوية في إصلاح القطاع الزراعي والقائمين عليه.

وقال عبد الرحمن في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة، إن جموع الفلاحين يعاهدون الرئيس السيسي ببذل الجهد والعرق من أجل مصر والتدقيق في اختياراتهم لمن يمثلونهم بالبرلمان القادم.

وأضاف عبد الرحمن، أن إقرار قانون التكافل الزراعي، والتأمين الصحي على الفلاحين، وإعداد مشروع لقانون الزراعة التعاقدية وقانون الصيد وقانون المعاشات، و قانون إنشاء صندوق “التكافل” بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية نقلة كبيرة وانتصار للفلاح لم يحصل عليه في العهود السابقة.

وذكر حسين عبد الرحمن، أن إقرار الزراعات التعاقدية سيساهم في مضاعفة انتاج المحاصيل الزراعية بعد أن ضمن الفلاح سعرا مناسبا يبيع به محصوله ويحقق له ربحا وفيرا وكذلك مشروع التأمين الصحي علي الفلاح الذي أعاد له كرامته وإنسانيته.

وناشد أمين عام نقابة الفلاحين، القيادة السياسية بالتدخل الفوري لدي بنك التنمية الائتمان الزراعي لرفع فوائد القروض عن الفلاحين المتعثرين ومنع الحبس في قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي والاكتفاء بالغرامات.

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