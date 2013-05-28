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استئناف ضخ النفط فى خط أنابيب رئيسى فى اليمن بعد إصلاحه

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استئناف ضخ النفط فى خط أنابيب رئيسى فى اليمن بعد إصلاحه استئناف ضخ النفط فى خط أنابيب رئيسى فى اليمن بعد إصلاحه

قالت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، إن اليمن أصلح خط الأنابيب الرئيسى لتصدير النفط واستأنف ضخ الخام بعد أربعة أيام من تفجيره على يد مجهولين.

ويعانى البلد الفقير الذى يعتمد على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 % من الميزانية من تفجيرات متكررة لخط الأنابيب الرئيسى منذ اندلاع انتفاضة ضد حكم على عبد الله صالح فى 2011، وتزايدت أعمال التخريب التى تتعرض لها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء فى محافظة مأرب فى وسط البلاد فى الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الفريق المكلف بإصلاح خط الأنابيب الذى تعرض لتفجير فى 24 مايو فى منطقة صرواح استكمل مهمته وتمكن من إصلاح الخط بشكل كامل، وأضافت أن الخط عاد إلى حالته الأصلية وبدأ ضخ النفط ليلة أمس، وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز إن خط الأنابيب يضخ عادة نحو 125 ألف برميل يوميا.

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