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بالصور.. إزالة 172 حالة تعد ى على الأراضى الزراعية بقنا

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إزالة 172 حالة تعد ى على الأراضى الزراعية بقنا

إزالة 172 حالة تعد ى على الأراضى الزراعية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من إزالة 172 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة وحماية النيل خلال حملة أمنية بمركز قنا.

كانت حملة أمنية بإشراف اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن قنا قد أستهدفت تنفيذ قرارات الأزالة الخاصة بالتعدى على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية وأسفرت الحملة عن إزالة 172 حالة تعدى منها 21 حالة تعدى على أراضى زراعية و101 حالة تعدى على أملاك دولة و50 قرار حماية النيل.

تحرر محضر بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق.

إزالة 172 حالة تعد ى على الأراضى الزراعية بقنا

إزالة 172 حالة تعد ى على الأراضى الزراعية بقنا

 

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