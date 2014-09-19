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محافظ القاهرة: طرح محتويات مخازن السيارات المتهالكة والخردة في مزادات دورية

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محافظ القاهرة: طرح محتويات مخازن السيارات المتهالكة والخردة في مزادات دورية محافظ القاهرة: طرح محتويات مخازن السيارات المتهالكة والخردة في مزادات دورية

استعرض محافظ القاهرة الدكتور مصطفى سعيد السيارات المتهالكة والمضبوطات من الحديد والخردة ، التي أسفرت عنها الحملات في شوارع وأحياء القاهرة ، ووجه مسئولي الأحياء أن تشمل تلك الحملات رفع كامل لكافة السيارات المتهالكة والخردة المتروكة على جانبي الشوارع ، وسحبها بالأوناش ومصادرة لوحاتها بالتنسيق مع إدارة شرطة المرور ، وذلك منعاَ للتكدس وفتح وتمهيد الطرق وتحقيق السيولة المرورية المنشودة.

وأصدر المحافظ تعليماته بطرح محتويات هذه المخازن في مزادات دورية ، والاستفادة من إيرادتها في دعم الأحياء وتطوير الخدمات بها ؛ مما خلق روح المنافسة بين الأحياء لسرعة رفع المخالفات ، وذلك إذا لم يتقدم ملاكها في استردادها خلال الفترة الزمنية التي قررها القانون وعلى المالك الذي يريد استرداد ممتلكاته أن يتقدم بطلب الاسترداد مرفق به إثبات الملكية وتعهد بعدم تكرار المخالفة ودفع غرامة المخالفة وتكاليف النقل.

​كما شدد المحافظ على كافة رؤساء وأجهزة الأحياء بنطاق الأربع مناطق بوضع خطة لتقسيم الأحياء إلى مربعات وتكثيف حملات رفع وإزالة الحواجز والأعمدة والسلاسل الحديدية الزائدة أمام العقارات والمحلات التجارية ، والتي يستغلها بعض المواطنين في حجز مساحات وأماكن لانتظار سيارتهم بالمخالفة والتعدي على الأرصفة ونهر الطريق الذي هو حق لكل مواطن حماية لأرواحهم والحفاظ على سلامتهم.

أ ش أ

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